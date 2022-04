Dopo essere tornato al Barcellona a gennaio, Dani Alves parla già da direttore sportivo blaugrana. In un'intervista rilasciata a Sport, il brasiliano ha candidamente ammesso: "Haaland? Per lui sinceramente non butterei soldi. Per Mbappé invece sì. Sto giocando a fare il ds, ma scommetterei prima su Kylian, è più completo sotto tutti gli aspetti. Se si deve fare un investimento enorme, va fatto nel migliore dei modi e se dipendesse da me punterei su Mbappé, anche se resto non favorevole a spendere tutti questi soldi per un solo giocatore".