è uno dei dirigenti italiani che ha vinto di più, soprattutto negli ultimi anni. Ci sono i calciatori, ci sono gli allenatori, ma in questo sport hanno un peso notevole i dirigenti: l'ad dell'Inter ora sta costruendo un nuovo ciclo a Milano, dopo aver creato quello incredibile della, a cui lui stesso - insieme a, altro ex bianconero - ha messo fine l'anno scorso.La sfida al club diprosegue giorno dopo giorno, perché la forza di Marotta è la programmazione e il mercato non si ferma mai: insomma, l'ad è una spina nel fianco anche nelle trattative. E se c'è una cosa che alla Juve hanno imparato è che quello che adesso lavora per l'Inter è uno dei dirigenti che i cicli vincenti li sa creare e preservare nel tempo. Soffiargli il primato non sarà facile.Riavvolgendo il nastro, impossibile dimenticare il modus operandi per rendere la Juventus la corazzata che è stata per quasi un decennio. Una strategia stile: fare mercato 'interno', indebolendo le avversarie per accrescere il prestigio. Così vanno lette le operazioni che hanno portatoa Torino. Ancora prima, Marotta ci aveva visto lungo scommettendo su, prodotto del vivaio interista, e battendo sul tempo proprio i neroazzurri strappandoal Palermo nel 2015.ha scelto di lasciare la Juventus nell'ottobre 2018, con l'ascesa di Paratici dopo l'affare Ronaldo. Dopo l'addio, battere la Juve diventa l'obiettivo quotidiano: così nell'estate 2019 decide di affidarsi ad Antonio Conte, uno che in quanto a motivazioni e denti avvelenati potrebbe avere una cattedra all'università a vita, se ce ne fosse una.Con Conte in panchina, Marotta si è poi concentrato sul mercato vincendo la concorrenza della Juventus per, piazzandoal Psg e infastidendo i bianconeri negli affari, ma riuscendo a prendere comunque Barella. Il prossimo passo? Portare a Milano