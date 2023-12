Juan Cuadrado a rischio operazione. L'ex esterno della Juve stringe i denti, ma non potrà andare avanti così ancora a lungo: il dolore al tendine d'Achille non passa e si fa sempre più fastidioso, tanto che rischia seriamente di costringere Cuadrado a doversi sottoporre a un intervento chirurgico. Che inevitabilmente comprometterebbe il resto della stagione e costringerebbe l'Inter a tornare sul mercato invernale. Le idee portano a un bivio: anticipare a gennaio l'arrivo del difensore centrale portoghese Tiago Djaló oppure investire direttamente per prendere un esterno destro.