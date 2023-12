L'avventura di Juanall'sembra destinata a finire molto presto. Stando ai colleghi di Calciomercato.com, infatti, per il prossimo anno il club nerazzurro intende puntare su un giocatore più giovane e affidabile del colombiano ex, che a 35 anni compiuti continua ad essere tormentato da problemi fisici. La seconda parte della stagione, però, potrebbe essere decisiva per lui, per far cambiare idea alla società.