Cristianonon ci sta, non accetta la sconfitta. Il fenomeno portoghese se la prende con i suoi compagni di squadra dopo la sconfitta dellcontro i rivali in campionato dell'Al Ittihad, sconfitta di misura per 1-0, il primo ko da quando CR7 si è trasferito in Arabia Saudita. Nelle immagini Ronaldo scuote la testa, gesticola, borbotta. Un compagno di squadra cerca di consolarlo e il pubblico lo applaude, ma è tutto inutile. Di seguito il video.