Nelle ultime ore c'è stato un susseguirsi di voci che vedevano un interesse delverso Cristianoed un possibile approdo del fenomeno portoghese nella città campana già a gennaio addirittura. Il direttore sportivo Giuntoli ha risposto così ai microfoni di Dazn:"Sarò ripetitivo, in questo momento veramente stiamo pensando al quotidiano, non al mercato. E se dovessi pensare al mercato direi che non faremo niente, perché non vedo cosa riparare, non c'è nulla di riparare. Le cose stanno andando talmente bene, i ragazzi stanno facendo così bene, non faremo nulla ad oggi".