Un ko che avrà ripercussioni. Il Borussia Dortmund cade in casa contro il Lipsia: 1-4 il risultato finale per la squadra di Domenico Tedesco. Una serata assolutamente negativa anche per Emre Can: da un suo pallone perso a centrocampo arriva infatti il primo gol di Laimer, autore di una doppietta (di Nkunku e Olmo gli altri due gol). Nel post partita, l'allenatore italiano ha raccontato così il suo bomber: "A volte lo prendo in giro perché in allenamento prende tutto tranne che la porta, ma oggi è stato bravissimo. Al di là del gol, ha fatto una grande prestazione. Un gigante".