Joao Cancelo non ha lasciato un brutto ricordo alla Juve. Ceduto al Manchester City di Guardiola, però, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che credeva. Anche per questo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter lo avrebbe messo nel mirino. Il riscatto di Moses resta incerto, e sulla destra rimarrebbero solo Candreva e D’Ambrosio. Per questo Antonio Conte avrebbe chiesto agli uomini mercato nerazzurri di andare all’assalto del grande ex. Le alternative sono Emerson Palmieri e Layvin Kurzawa, due profili seguiti anche dalla Juve.