Antonio Conte parla a Sky Sports Uk della sua carriera e in particolar modo della sua esperienza ai tempi del Chelsea: "Vivo il mio lavoro in modo intenso - le sue parole riportate da Sportmediaset -. A volte mostro la mia passione e voglio condividere la mia felicità con i tifosi. Terry? Allenare una leggenda del Chelsea come lui è stato un grande onore. E' stato facile lavorare con lui grazie alla sua professionalità. Stiamo parlando di un brav'uomo e di un grande giocatore. Mi ha aiutato molto nella mia prima stagione dentro e fuori dal campo".



"È stato molto importante nel campo di allenamento, durante le sessioni per mantenere elevati gli standard di concentrazione. Non sarò mai in grado di ringraziarlo abbastanza. È stato molto importante per me e il nostro team. Il 4-0 col Manchester United è stata una spinta importante perché abbiamo capito che potevamo combattere per vincere il campionato".