L'ex allenatore della Juve Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham, ha detto la sua in conferenza stampa sul continuo rinvio delle partite di Premier League a causa dei tanti casi di positività al Covid. Ecco il suo pensiero: "A volte mi sembra strano sentir parlare della salute dei giocatori... Allora si dovrebbero disputare meno partite, invece che giocare ogni due o tre giorni. Altrimenti è inutile tirare in ballo discorsi come la salute dei calciatori, mi sembra solo una motivazione stupida. Piuttosto bisognerebbe dare loro il tempo per riposare. Se si vuole giocare sempre, non ha senso parlare della loro salute".