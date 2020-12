Oggi gioca nel Renate primo in Serie C, ma nel passato di Elvis Kabashi c'è anche un'esperienza alla Juventus. Centrocampista classe '94, l'italo-albanese ha giocato nel settore giovanile della Juve e oggi ricorda: "Era il 2012/13, ho fatto anche due panchine in campionato con l'Udinese e in Coppa Italia con la Lazio - racconta su Gianlucadimarzio.com - Conte ha una mentalità pazzesca e ti entra subito dentro. Durante l'allenamento pretendeva tanto anche da noi giovani, Marchisio mi dava sempre tanti consigli e io imparavo molto anche soltanto guardando campioni come lui, Vidal e Pogba".