Grande soddisfazione questa sera per l'ex Juve Antonio Conte, che battendo il Norwich City con il suo Tottenham ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "È stata una prestazione impressionante, mi ha colpito la concentrazione della squadra. In Inghilterra non ci sono partite facili, l'abbiamo resa semplice noi. A questo punto la pressione era molto alta, noi siamo stati bravi a gestirla. Faccio i complimenti ai giocatori, al club e ai tifosi. Questo è uno dei risultati più importanti della mia carriera: non trai soddisfazione soltanto dai trofei vinti, in questo caso abbiamo ottenuto il massimo".