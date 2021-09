Negli ultimi giorni il suo nome - insieme a quello di Andrea- è stato accostato al, dove la panchina diè fortemente in bilico. Eppure pare sempre più probabile l'opzione di un anno sabbatico per l'exAntonio, rimasto senza una squadra dopo il divorzio dall'al termine della scorsa stagione, che ha consegnato ai nerazzurri lo scudetto. Lo riferisce Fabrizio Romano di Sky Sport su Twitter, spiegando che il tecnico ha pianificato di tornare ad allenare dal prossimo anno, a meno che nel frattempo non arrivi una chiamata da un top club europeo.