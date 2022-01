"Se la Premier League decide di posticipare le partite per infortunio significa che forse dovrà cercare di fare un programma migliore e di ridurre il numero dei match". Così Antonio Conte, alla vigilia del recupero di campionato col Leicester, dopo la scelta della Lega inglese di accogliere la richiesta dell'Arsenal di rinviare, a causa delle troppe assenze nella propria rosa, la partita di domenica scorsa con gli Spurs.



"Questa - ha continuato - è stata la prima volta nella mia non breve esperienza nel calcio che ho visto posticipare una partita per infortuni, è molto strano e sorprendente".