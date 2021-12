, allenatore del, parla del mercato degli Spurs: "Ho fatto una valutazione della rosa in questi due mesi, ora la situazione è più chiara. Attendo di incontrare il club per dare la mia opinione: quel che è certo è che aspetto un meeting. Dobbiamo migliorarci, l'ho detto dopo due settimane.. Qui il livello è alto e la squadra deve migliorarsi prima di puntare a un posto in Europa: siamo in mezzo, dobbiamo pensare a qualcosa di importante, ma chiedo pazienza e tempo perché il gap è ancora grande. Lloris? E' un giocatore del Tottenham, il capitano. Parlerà col club per trovare una soluzione sul contratto in scadenza, credo voglia restare perché ama il club. Winks? E' uno affidabile, resterà, posso contare su di lui". Lo riporta Calciomercato.com.