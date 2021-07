L'ex allenatore dell'Inter campione d'Italia ha ricevuto una proposta dall'emittente satellitare, che gli ha offerto un posto da ospite speciale e opinionista per la prossima stagione. Secondo il Corriere della Sera, la trattativa è ancora in corso, ma l'ex Juve dovrebbe collaborare solo per eventi internazionali importanti, come la Champions League o anche partite di alto livello del calcio inglese. Nell'accordo di risoluzione firmato con il club nerazzurro è stata inserita una clausola che non permette al tecnico di allenare in Italia fino alla fine dell'anno.