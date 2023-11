Antonioha incontrato gli studenti alll’UniSalento, per l'occasione ha ricevuto il premio “Sport, Soft, Skill'”. Alcune delle sue parole riprese da il Corriere del Mezzogiorno. ( QUI le integrali)"I matrimoni si fanno sempre in due, si può sempre sognare e sperare di sposarsi un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze".