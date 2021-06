Gigi Buffon oggi ha annunciato il suo passaggio definitivo al Parma, dove chiuderà il cerchio della propria carriera con una nuova sfida finale: quella di provare a riportare subito in Serie A il club ducale, appena retrocesso in B ma pieno di ambizioni. Una sfida sottolineata anche da Antonio Conte, che commentando il post odierno di Buffon su Instagram scrive: "Le Grandi sfide sono solo per Grandi Uomini, in bocca al lupo per la nuova avventura. Un abbraccio grande".

Un bel messaggio da ex Juve a ex Juve.