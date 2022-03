L'ex attaccante della Juve ora in forza al Bayern Monaco Coman ha parlato in un'intervista a Canal Football Club, del suo trasferimento dal Paris Saint Germain alla Juventus nell'estate del 2014. Le sue parole:



TRASFERIMENTO - Non è stato per una questione economica. Avrei sperato e pensato di giocare di più ma il PSG non me lo permetteva. Avevo chiesto di andare in prestito, non lo accettarono e per questo presi quella decisione. Loro vogliono i risultati subito. Facendo crescere i giovani non si ottengono, bisogna aspettare tre o quattro anni. Non hanno avuto pazienza".