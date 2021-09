Non c'è pace per Kingsley. Gli infortuni lo hanno tormentato sempre nella sua carriera, anche alla Juventus, ma questa volta è un problema di salute a colpirlo. L'ala francese ha avuto un leggero problema cardiaco. A rivelarlo è stato Julian Nagelsmann, l'allenatore del Bayern, durante la conferenza stampa di vigilia della gara contro il Bochum: "A volte gli mancava brevemente il respiro. Ecco perché abbiamo optato per questa procedura, facendogli un elettrocardiogramma a lungo termine. Martedì farà nuovamente un cardio-training e non rimarrà ai box per più di una settimana e mezza o due settimane".