L'ex giocatore della Juventus Kingsley Coman, che con la maglia del Bayern Monaco ha deciso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, è stato interpellato dai media francesi in merito a un possibile ritorno al PSG, dov'è cresciuto prima di approdare in bianconero e poi al Bayern. Ecco cos'ha risposto: "No, con Neymar a sinistra è impossibile. Nei miei piani di carriera, Parigi non c'è. Dopodiché, mi restano forse otto o dieci anni al massimo livello, quindi non si può chiudere la porta, ma nella mia testa è un ricordo d'infanzia. Ho un sacco di bei ricordi, ne ho alcuni non così belli, ma ho conservato i migliori".