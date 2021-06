Kingsley Coman è un giocatore molto ambito in Premier League. Passato anche dalla Juventus di Allegri, che lo sacrificò sull'altare delle plusvalenze, il giocatore francese ha vinto il campionato del Paese in cui ha giocato in ogni stagione della sua carriera. Un ruolino di marcia davvero invidiabile. Tra questi Paesi ci sono la Francia, l'Italia e la Germania, mentre non c'è ancora l'Inghilterra. Come riporta Calciomercato.com, sulla stampa di Oltremanica si parla dell'interessamento per Coman da parte del Liverpool e del Manchester United.