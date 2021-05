Contratto in scadenza col Bayern Monaco fino al 2023, volontà di raddoppiare il proprio stipendio, cambio di procuratore. Questo è quanto riportato da Calciomercato.com. Insomma, i presupposti per una partenza di Kingsley Coman dal Bayern Monaco sembrano esserci. L'ex giocatore della Juventus, che può vantarsi di aver vinto il campionato in ogni stagione disputata in carriera (tra Paris Saint-Germain, Juve e Bayern) e di aver deciso la scorsa finale di Champions League, è appena passato nella scuderia di Pini Zahavi, lo stesso agente dei compagni Neuer e Alaba.