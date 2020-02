Luca Clemenza, centrocampista di proprietà della Juve, ceduto in prestito nell'ultima sessione di mercato al Pescara, ha parlato al sito ufficiale del club abruzzese della sua esperienza: "Sono felicissimo di essere arrivato al Pescara, già da qualche anno arrivavano delle richieste. In questi giorni in allenamento ho potuto vedere la forza di questa squadra. Spero nel riscatto a fine anno perché questa è una squadra forte e una piazza importante”. Al termine della stagione il classe '97, 22 anni, già nel giro delle nazionali giovanili, saprà se resterà al Pescara o se tornerà alla Juve.