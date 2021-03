Dalla Germania arriva una notizia parecchio curiosa. Come ogni giorno lavorativo, l'ex juventino Kingsley Coman si è presentato al centro sportivo del Bayern Monaco per il consueto allenamento, ma è stato rimandato indietro. Il motivo? Era alla guida della sua auto personale, una Mercedes! Secondo il regolamento interno del Bayern, infatti, ci si deve recare a eventi e allenamenti utilizzando l'auto ufficiale fornita dal club. Per Coman ora potrebbe scattare pure una multa. Una piccola disavventura per il giocatore che ha deciso l'ultima finale di Champions League.