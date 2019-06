Neto, uno degli ex portieri della Juventus ai tempi di Gigi Buffon è ad un passo dal Barcellona. Come riporta Marca, il portiere brasiliano si trasferirà al Nou Camp dal Valencia dove andrà invece Cillessen. L'ex estremo difensore dell'Ajax ha svolto le visite mediche in mattina ed è pronto a firmre con i 'pipistrelli'. Neto prenderà il suo posto al Barcellona dove il numero uno resterà Marc Andre ter Stegen.