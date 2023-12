La Roma si trova di fronte a una sfida con la prossima Coppa d'Africa, che potrebbe costringerla a fare a meno di Evan Ndicka, difensore centrale diventato fondamentale, soprattutto dopo l'infortunio di Chris Smalling. Per rinforzare il reparto arretrato, Il Corriere dello Sport indica che una possibile opzione potrebbe essere il ritorno in Italia di Leonardo, difensore di esperienza e ex. Un'aggiunta come Bonucci potrebbe portare non solo esperienza ma anche leadership al reparto difensivo della Roma. La prospettiva di un ritorno in Italia di Bonucci aggiunge un elemento intrigante alle dinamiche di calciomercato e alle ambizioni della Roma.