A soli 18 anni ha già girato nelle migliori squadre d’Europa. Prima le giovanili del Barcellona, poi la Primavera della Juventus che l’ha venduta per 10 milioni al Manchester City. I Citizens, a loro volta, l’hanno girato in prestito al Girona per fargli fare le ossa, adesso Pablo Moreno avrà la sua chance per brillare. Venerdì contro l’Espanyol, a causa degli infortuni di Stuani e Bustos, sarà proprio l’ex bianconero a vestire i panni del 9 dell’attacco del Girona.