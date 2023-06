L'ex capitano dellaGiorgioè intervenuto in videoconferenza in occasione della premiazione del Golden Boy, parlando anche del calcio che sta conoscendo personalmente in. Ecco il suo racconto: "Sto vivendo un mondo diverso da quello del calcio italiano ed europeo. Alcune cose sono migliori e altre peggiori, ma tutto è pensato per far divertire i tifosi, una cosa che si dovrebbe portare anche in Italia. Il calcio non è allo stesso livello ma è in grande crescita, ci sono società che hanno voglia di investire e continuare a crescere. Le proprietà americane stanno acquistando club europei perché c’è spazio e sono meno cari".