Giorgio Chiellini e Gareth Bale insieme. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'ex capitano della Juve giocherà con l'ormai ex attaccante del Real Madrid, vicinissimo a firmare con il Los Angeles FC dopo aver raggiunto la scadenza di contratto con i blancos ed essersi dunque svincolato a parametro zero. Il gallese, che ha scelto la MLS anche per prepararsi al Mondiale in Qatar, indosserà quindi la stessa maglia del difensore classe 1984, incontrato tante volte da avversario sui campi internazionali.