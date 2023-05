Giorgiosenza freni. L'ex capitano dellasi è reso protagonista di un siparietto con Riqui, centrocampista spagnolo delche, dopo aver segnato la rete del definitivo 2-0 nel derby con il "suo", ha esultato come l'ex compagno al Barcellona Leo, sfilandosi la maglia e mostrandola ai tifosi. Un gesto che non è piaciuto al difensore, che in zona mista è passato alle spalle dell'avversario impegnato in un'intervista urlando un paio di volte "pagliaccio!".