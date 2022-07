Felice come un bambino il giorno di Natale. Ha fatto il giro dei social la foto pubblicata dal, in cui si vede Giorgiopronto all'ingresso in campo per l'esordio con la sua nuova squadra con un enorme sorriso stampato sul volto, a mostrare tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura in. Uno scatto che - come hanno scritto in tanti - non farebbe mai pensare a un giocatore di 38 anni reduce da una carriera straordinaria, plurivincitore in Italia con la maglia dellae fresco di trionfo all'Europeo con la Nazionale azzurra. Il calcio, insomma, non smette mai di regalare emozioni.