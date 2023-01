Intervenuto in conferenza stampa, il ds delJohnha elogiato pubblicamente Giorgio, ex capitano della. Ecco le sue parole: "Non vedo cambiamenti nel suo ruolo. Giorgio conosce il suo corpo e sa quello che può fare. Ha dimostrato a tutti quello che può fare quando è in forma. La gara contro Austin è stata la migliore prestazione che un difensore centrale potesse fare in MLS". Il dirigente ha poi concluso: "La sua leadership, sia in campo che fuori, è stata cruciale lo scorso anno e continuerà ad esserlo".