L'ex centrocampista, tra le altre, della Juventus Domenico Marocchino, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della squadra di Mauzirio Sarri: "Chiellini è il difensore più forte degli ultimi vent'anni. Giocatore d'altri tempi, lo accosto a Scirea. L'odio sportivo contro l'Inter? Ha detto quello che sentiva, non penso sia odio in senso letterale, ma una carica in più quando si affrontano determinati avversari. Balotelli e Felipe Melo mi sembrano due grandi giocatori con un carattere particolare, diciamo un po' allegri. Ce ne sono sempre stati in ogni epoca. Bentancur come sostituto di Pjanic? Ha caratteristiche diverse dal bosniaco, davanti alla difesa servono calma e razionalità. Per me Dybala è incedibile, un giocatore che fa divertire e vorrei continuare a vedere ancora un po' alla Juve".