L'ex capitano dellaGiorgioha parlato della sua nuova vita negli Stati Uniti, in MLS al Los Angeles. Queste le sue parole:"Qui il livello e buono, penso però che sia davvero importante prestare attenzione. Qui mi trovo sempre a ripetere le stesse cose, a curare i dettagli. Quanto sia importante un passaggio, un controllo, un tiro: ci vuole più concentrazione più testa, si parte da quella e poi si arriva ai piedi. È importante capire che ogni cosa può essere decisiva per vincere una partita. Siamo una buona squadra, credo che stiamo migliorando e lavoriamo tanto. Non vediamo l’ora di giocare per vincere".