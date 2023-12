Juan, laterale colombiano, potrebbe affrontare un periodo prolungato di inattività a causa di un persistente problema fisico legato al tendine d'Achille. L'ex giocatore della Juventus è alle prese con questa complicazione da tempo, e ora l'Inter starebbe valutando una soluzione drastica: un'operazione che comporterebbe un significativo periodo di stop, ma che mirerebbe a risolvere in modo definitivo la problematica al tendine d'Achille. La decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico rappresenterebbe una scelta difficile per Cuadrado, ma potrebbe essere cruciale per il suo recupero e per il prosieguo della sua stagione.