Attacchi a destra e sinistra. Non una grande giornata per Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante della Juventus oggi al Milan. Di lui hanno parlato due ex calciatori: Marco Materazzi e Marco Di Vaio. Il primo ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport: "​Nella partita del girone a novembre, Ibra era in panchina infortunato. Incrociò lo sguardo di Vieira e gli fece una faccia tipo: ‘Mamma mia come giochiamo, che rumba’. Cinque mesi dopo l’abbiamo guardato noi, senza dirgli nulla indifferenza, lo schiaffo peggiore. Bastavano le nostre facce”.



FUTURO - Uno schiaffo dal passato e uno, forse, dal futuro. Arrivato da Marco Di Vaio, capo scout del Bologna. Su un arrivo dello svedese al Dall'Ara, Di Vaio ha chiosato: "​Non l'ho visto molto in forma ultimamente, c'è anche l'aspetto economico da considerare". Che giornatina...