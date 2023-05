Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l'ex fuoriclasse dellaMichelha attaccato senza mezzi termini Aleksandere Gianni. Ecco le sue parole: "Fair play finanziario? Chieda a quelli dell’. Qualcosa resiste ma è complicato per il presidente dell’Uefa Ceferin farlo rispettare se il suo principale sostenitore è l’emirodel Psg. La verità è che sia Ceferin sia il presidente dellaInfantino sono degli usurpatori di poltrone. Io facevo calcio, loro politica. Non c’è una riforma nei loro programmi, se non fare più partite e incassare più soldi. E così non rispettano le competizioni che hanno fatto la storia del calcio".