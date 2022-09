Chiellini giving out assists. Outside of the foot and all pic.twitter.com/Ze5FTETAhL — Turin Giants Podcast (@Juvepodcast) September 11, 2022

Un super assist per un bellissimo gol. Giorgio Chiellini domina in Mls e mostra tutte le sue qualità, anche quelle che in Italia si erano notate meno. Non solo uno straordinario difensore, ma anche uno splendido assistman.