26 anni di carriera e non sentirli! Grande Gigi!#Buffon pic.twitter.com/LeAsAvJGXg — Giorgio Chiellini (@chiellini) November 19, 2021

festeggia oggi i suoi 26 anni di carriera, iniziati anel 1995, quando di anni ne aveva 17. Per l'occasione, inoltre, indosserà una maglia speciale, che richiama proprio quella del suo esordio in gialloblù.Anche, compagno di mille battaglie nella Juventus e nella Nazionale, ha commentato l'anniversario dell'ex bianconero: "26 anni di carriera e non sentirli! Grande Gigi!", ha scritto su Twitter.