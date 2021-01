Franco Causio, ex ala destra della Juventus, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport sulla supersfida contro l'Inter che si disputerà stasera a San Siro: "Sarà intensa, veloce. Non è ancora decisiva, non è una prova senza appello, nemmeno per la Juve. È un campionato anomalo: fai i tamponi e ti ritrovi senza 2-3 uomini. E si gioca sempre. CR7? Io ho visto un CF7 buono, prima di lui... A parte gli scherzi, non può che essere un esempio per tutti, a 35 anni. Io ho giocato fino a 39, so cosa può voler dire. Si diverte e ha imparato a gestirsi, con intelligenza".



CHIESA - "Deve ancora fare il vero salto di qualità: nella Juve, in Europa, potrà farlo prima".



PRONOSTICO - "Sono juventino, mi auguro che venga fuori un 2".