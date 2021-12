Nell'intervista rilasciata daal Corriere della Sera, lo svedese ha tirato in ballo anche il suo ex allenatore ai tempi della Juventus,. Quest'ultimo ha replicato all'Adnkronos: "Ibra parla bene di me nel suo libro? Si vede che abbiamo avuto feeling e, io per le sue qualità tecniche e lui per quello che sono riuscito a dargli. Ho grande ammirazione per il giocatore e per l'uomo:"."Era uno che aveva tanto talento, alcuni si perdono e lui invece no, ha l'intelligenza di sapere dove andare in campo e giocare dove doveva. Fenomeno di longevità?. Ai miei tempi era diverso, bastava un menisco rotto per finire la carriera, adesso dopo 20 giorni sei in campo", ha concluso.