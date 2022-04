Fabio Cannavaro ex difensore tra le altre della Juventus ed ex capitano della Nazionale Italiana è stato intervistato da SkySport. Queste le sue parole:



SCUDETTO - "Sembra che nessuno lo voglia vincere. Chi lo merita? Faccio davvero fatica a dirlo, come dicevo. Il Napoli ha sprecato una grande occasione, il Milan ha pareggiato. Ora vediamo l’Inter, che ha un morale più alto".



NAZIONALE - "Secondo me è normale che quando non si raggiunge una manifestazione come un Mondiale escano fuori nomi nuovi per la panchina. Il mio passato con la Nazionale è importante, ma non c’è nulla di vero, sono solo notizie che escono sui giornali. Però significa che sto facendo bene. La mancata partecipazione al Mondiale ormai sembra essere diventata una normalità. Questo sistema però non funziona e noi dobbiamo svegliarci".