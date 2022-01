Fabio Cannavaro ha rifiutato l'offerta della Federazione polacca. Come riportato da Sky Sport, quindi, l’ex difensore della Juventus non sarà il commissario tecnico della Polonia: il campione del mondo ha incontrato i dirigenti, ma avrebbe deciso di declinare dopo qualche tentennamento. La panchina è stata lasciata vacante da un altro ex bianconero, Paulo Sousa, passato al Flamengo.