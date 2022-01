Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus e della Nazionale campione del mondo nel 2006, avrebbe rifiutato la panchina della nazionale della Polonia perché non si sarebbe sentito in grado di preparare le gare degli spareggi per Qatar 2022 in così poco tempo. Per l'emittente, Cannavaro avrebbe fatto un passo indietro nonostante fosse tentato dalla proposta della Federazione polacca, dopo l'addio di Paulo Sousa.