Gran bel gesto quello di cui si è reso protagonista Joao Cancelo durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League. Durante l'invasione di campo dei tifosi del Manchester City al termine del match con l'Aston Villa, infatti, l'ex Juve si è accorto che il piccolo Ollie, un bambino affetto da autismo, aveva perso il contatto visivo con il proprio papà e l'ha abbracciato per proteggerlo dal pericoloso assembramento. A raccontare l'accaduto è stata Lauren Gordon, la mamma del piccolo, che ha parlato ai microfoni di Manchester Evening News: "Appena ha visto i tifosi entrare in campo ha cominciato a correre anche lui. Era terrorizzato, poi ha visto Cancelo ed è andato verso di lui, Joao l'ha tirato a sé, gli ha dato un bacio sulla fronte e l'ha abbracciato come fa un orso per proteggerlo. Le persone spingevano, ma lui l'ha protetto. Mio figlio era terrorizzato, se non fosse stato per Cancelo sarebbe stato schiacciato dai tifosi".