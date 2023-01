Clamorosa nuova destinazione per Joao. L'ex, stando a quanto riportato dalla BILD, è a un passo dal trasferimento al, dove giocherà in prestito almeno fino al termine della stagione per sostituire l'infortunato Noussair Mazraoui. La sua esperienza al, quindi, si sta per concludere: le visite mediche con il club bavarese sono già state fissate.