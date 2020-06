Potrebbe ripartire dal calcio inglese la carriera di allenatore dell'ex centrocampista della Juventus e campione del mondo con la Nazionale nel 2006 Mauro German Camoranesi. Alla guida degli sloveni del Tabor Sezana dallo scorso gennaio (un bottino di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte prima dello stop del campionato per l'emergenza Covid-19) e sotto contratto fino a giugno 2021, secondo l'agenzia di stampa PA l'italo-argentino sarebbe stato contattato dal Bolton, club che attualmente milita in League Two, la terza serie inglese. Insieme a Camoranesi, sono in lizza per il posto il ct della Scozia Reid e Gary Bowyer.