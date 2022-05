Mauro Camoranesi nel mirino di un club di Serie C. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, per la prossima stagione il Pontedera vuole sulla panchina della squadra l'ex Juve, campione del mondo con l'Italia nel 2006 e già forte di alcune esperienze da allenatore all'estero, tra Messico, Argentina e Slovenia. L'ex bianconero avrebbe già dato la sua disponibilità alla nuova proprietà del club pisano, che quest'anno ha chiuso il campionato al 14° posto in classifica.