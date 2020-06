Carlos Tevez ha lasciato uno splendido ricordo in casa Juventus. L'attaccante argentino è stato grande protagonista in maglia bianconera, guidando la squadra a diversi trionfi in Italia e in finale di Champions League, persa per un soffio con il Barcellona. Poi la cessione e il ritorno in patria, al Boca Juniors, in. cambio, tra gli altri, di Rodrigo Bentancur, oggi perno centrale della Juve di Sarri. Ora Tevez è legato al Boca da un contratto in scadenza a fine mese: secondo quanto riferito dai media argentini, l'Apache vorrebbe rinnovare il suo contratto per almeno un altro anno, per chiudere così la carriera agli Xeneizes.